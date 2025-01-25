 
السبت 2025-01-25 08:08 م
 

الجيش اللبناني يحذر أهالي الجنوب من العودة

علم لبنان
لبنان
السبت، 25-01-2025 05:34 م
الوكيل الإخباري-   حذرت قيادة الجيش اللبناني أهالي المناطق الجنوبية، المحاذية مع الشمال الفلسطيني المحتل من الاقتراب الى القرى او العودة الى بيوتهم؛ نظرا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة التي زرعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأكدت القوات اللبنانية وفق بيانها التي نشرته السبت، أنها تعمل على مسح هندسي للمناطق وكشف الألغام التي زرعت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ابان الاجتياح للجنوب.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يحتجز أسيرا محررا ويعتقل أحد أفراد عائلته

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في لقاء بين رجال الأعمال ولجنة السياحة في مجلس الأعيان

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتفقد مشاريع الوزارة في السلط والكرك

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجه اتهاما لحزب الله ويحذر سكان جنوب لبنان

المفرق

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد مركزي شباب وشابات في المفرق

تعبيرية

فلسطين حماس تحذر السلطة من إفساد فرحة أهالي الأسرى المحررين

حماس

فلسطين حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة - بيان

ارشيفية

أسواق ومال الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو



 




الأكثر مشاهدة