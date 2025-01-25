الجيش اللبناني يحذر أهالي الجنوب من العودة

05:34 م

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الوكيل الإخباري- حذرت قيادة الجيش اللبناني أهالي المناطق الجنوبية، المحاذية مع الشمال الفلسطيني المحتل من الاقتراب الى القرى او العودة الى بيوتهم؛ نظرا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة التي زرعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأكدت القوات اللبنانية وفق بيانها التي نشرته السبت، أنها تعمل على مسح هندسي للمناطق وكشف الألغام التي زرعت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ابان الاجتياح للجنوب.