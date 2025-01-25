الجيش اللبناني يحذر أهالي الجنوب من العودة

وأكدت القوات اللبنانية وفق بيانها التي نشرته السبت، أنها تعمل على مسح هندسي للمناطق وكشف الألغام التي زرعت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ابان الاجتياح للجنوب.
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