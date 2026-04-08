الجيش اللبناني يدعو اللبنانيين للتريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية

الوكيل الإخباري- دعت قيادة الجيش اللبناني اللبنانيين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وعدم الاقتراب من المناطق التي توغّلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حفاظًا على سلامتهم، لا سيما أنهم قد يعرّضون حياتهم لخطر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.





كما دعت، في بيان صباح اليوم، إلى التقيّد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة وإلى توخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدوان الإسرائيلي، وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى للإفادة عنها.



كما اتخذ الجيش اللبناني تدابير استثنائية عند مداخل الجنوب، حيث قام بقطع بعض الطرق لمنع الأهالي من التوجه إلى قراهم وبلداتهم بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية





