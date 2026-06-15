الجيش اللبناني يدعو للتريث في العودة إلى القرى الحدودية الجنوبية

الوكيل الإخباري- دعا الجيش اللبناني، الاثنين، سكان القرى والبلدات الحدودية الجنوبية إلى التريّث في العودة إلى منازلهم، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وذلك في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة ومع تداول أخبار حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار، حفاظًا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.

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