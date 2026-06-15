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الجيش اللبناني يدعو للتريث في العودة إلى القرى الحدودية الجنوبية

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي
لبنان
 
الإثنين، 15-06-2026 02:09 م

الوكيل الإخباري-   دعا الجيش اللبناني، الاثنين، سكان القرى والبلدات الحدودية الجنوبية إلى التريّث في العودة إلى منازلهم، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وذلك في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة ومع تداول أخبار حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار، حفاظًا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.

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كما شدّد الجيش اللبناني على ضرورة توخي الحيطة والحذر في المناطق التي تعرّضت لاعتداءات، وعدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو الذخائر غير المنفجرة، والإبلاغ عنها لدى أقرب مركز عسكري أو لدى القوى الأمنية المختصة.

 
 


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