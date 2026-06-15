الجيش اللبناني يدعو للتريث في العودة إلى القرى الحدودية الجنوبية

كما شدّد الجيش اللبناني على ضرورة توخي الحيطة والحذر في المناطق التي تعرّضت لاعتداءات، وعدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو الذخائر غير المنفجرة، والإبلاغ عنها لدى أقرب مركز عسكري أو لدى القوى الأمنية المختصة.
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