الجيش اللبناني يرد على اتهامات أميركية بشأن تسريب معلومات استخباراتية

الوكيل الإخباري- ردّ الجيش اللبناني على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأميركية، والذي يتعلق بمشاركة أحد ضباط الجيش اللبناني في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الجاري. اضافة اعلان





وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بشأن هذه القضية عبر قنوات التواصل المعتمدة، وذلك في معرض ردها على الاتهامات الأميركية.



وأكدت القيادة، في بيانها، أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهامهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، وذلك وفقاً للقرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش.



وشددت القيادة على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم ملتزمون بتنفيذ واجباتهم الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوط أخرى.



وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت فرض عقوبات على تسعة أفراد في لبنان، من بينهم نواب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" وحركة "أمل"، إضافة إلى عقيدين في الأجهزة الأمنية بالدولة، هما العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في مديرية الأمن العام اللبناني، والعقيد سمير حمادة، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني.



واتهمت الوزارة الضابطين بمشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع "حزب الله" خلال حرب العام الماضي.





