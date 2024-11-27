 
الأربعاء 2024-11-27 10:21 ص
 

الجيش اللبناني يستعد للانتشار في جنوب البلاد

ا
أرشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 08:39 ص

الوكيل الإخباري- أكد الجيش اللبناني استعداده للانتشار في جنوب البلاد وفق تكليف الحكومة بالتنسيق مع قوات الطوارئ الأممية (يونيفيل)، وذلك مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

اضافة اعلان


ودعا الجيش اللبنانيين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية المتوغل فيها الجيش الإسرائيلي بانتظار انسحابه.

 

كما طالب العائدين إلى سائر المناطق لتوخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

الطقس هل تعتبر نادرة؟.. الأرصاد تكشف أدنى درجة حرارة سجلت الليلة الماضية

تعبيرية

أخبار محلية ارتفاع على سعر البندورة والخيار في السوق المركزي

ا

فلسطين 15 شهيدا بقصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين بغزة

تعبيرية

أخبار محلية الاتحاد الأردني لكرة القدم يُعلن المرشحين النهائيين لعضوية مجلس الإدارة عن أندية الدرجة الأولى

ل

فلسطين الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت طلبات وصولنا لشمال غزة هذا الشهر

تعبيرية

أخبار محلية قطع مؤقت للكهرباء عن مناطق واسعة الأسبوع المقبل ( أسماء المناطق)

ا

عربي ودولي الجيش اللبناني يستعد للانتشار في جنوب البلاد

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 27-11-2024



 




الأكثر مشاهدة