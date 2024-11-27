الجيش اللبناني يستعد للانتشار في جنوب البلاد

الوكيل الإخباري- أكد الجيش اللبناني استعداده للانتشار في جنوب البلاد وفق تكليف الحكومة بالتنسيق مع قوات الطوارئ الأممية (يونيفيل)، وذلك مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

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ودعا الجيش اللبنانيين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية المتوغل فيها الجيش الإسرائيلي بانتظار انسحابه.