الجيش اللبناني يستعد للانتشار في جنوب البلاد

ودعا الجيش اللبنانيين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية المتوغل فيها الجيش الإسرائيلي بانتظار انسحابه.
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