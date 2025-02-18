الجيش اللبناني يستكمل عملية انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية

الوكيل الإخباري- يستكمل الجيش اللبناني عملية انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية المتاخمة لإسرائيل، مع دخولنا في اليوم الأخير المحدد لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان.

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