الجيش اللبناني يستكمل عملية انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية

وبالتوازي، تقوم فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني بعملية مسح وكشف على المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، في حين واصل جنود الجيش الإسرائيلي بين فترة وأخرى، القيام بعمليات نسف وتفجير للعديد من المنازل في بلدتي العديسة وكفركلا، وذلك قبيل الانسحاب منهما.
وفي سياق متصل، أصدرت بلديات حولا وكفركلا ومارون الراس، بيانات دعت فيها الأهالي، وقبل العودة إلى البلدات المحررة، إلى التقيد بالتعليمات التي سوف تصدر عنها في بيانات متلاحقة حفاظا على سلامتهم .
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