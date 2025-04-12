السبت 2025-04-12 05:38 م
 

الجيش اللبناني يسيطر على معظم مواقع حزب الله جنوب الليطاني

مركبات للجيش اللبناني تتحرك أثناء انتشارها في قرية العديسة جنوب لبنان
مركبات للجيش اللبناني تتحرك أثناء انتشارها في قرية العديسة جنوب لبنان
 
السبت، 12-04-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-أفاد مصدر مقرّب من حزب الله، اليوم السبت، بأن معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب جنوب نهر الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش اللبناني، في وقت أُصيب فيه جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بانفجار لغم على الحدود.اضافة اعلان


وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحزب سلّم 190 نقطة من مجموع 265 نقطة عسكرية تابعة له محددة في جنوب الليطاني.

وأكد مصدر أمني لبناني، هذا الأسبوع، أن الجيش فكك "معظم" المواقع العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني، بالتعاون مع قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) في الجنوب.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الجيش بات "في الخطوات الأخيرة لإنهاء الوجود الأمني أو السيطرة الأمنية على كل مواقع الحزب الموجودة في جنوب الليطاني".

الجزيرة
 
gnews

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