الجيش اللبناني يضبط نحو مليون حبة كبتاغون

الوكيل الإخباري- أوقف الجيش اللبناني شخصين اثنين في ذوق مصبح – كسروان بعد رصد أمني، للاشتباه بتورطهما بالاتجار بالمخدرات وترويج عملة مزورة، وضبط بحوزتهما مواد ممنوعة.



وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش، أن أحد المطلوبَين بادر إلى إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، خلال عملية التوقيف ما دفعهم إلى الرد بالمثل، حيث أصيب ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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وأضافت قيادة الجيش أن الدورية ضبطت بحوزة الموقوفَين نحو مليون حبة كبتاغون، إضافة إلى حوالي 60 كيلوغراما من حشيشة الكيف، وسلاح حربي ورمانة يدوية، فضلًا عن مبلغ من المال المزور.