الأربعاء 2025-07-23 11:22 م
 

الجيش اللبناني يعثر على جهاز تجسس إسرائيلي في حاصبيا

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جهاز التجسس
 
الأربعاء، 23-07-2025 11:13 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية متخصصة عثرت على جهاز تجسّس مموه ومزوّد بآلة تصوير، كان قد زرعه الجيش الإسرائيلي في منطقة مزرعة بسطرة – حاصبيا، في قضاء البقاع الغربي.

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وقال في بيان اليوم الأربعاء إن الوحدة عملت على تفكيك الجهاز والتعامل معه بما تقتضيه الإجراءات الأمنية، داعيا المواطنين إلى "الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم".


بترا

 
 
gnews

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