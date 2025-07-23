الجيش اللبناني يعثر على جهاز تجسس إسرائيلي في حاصبيا

وقال في بيان اليوم الأربعاء إن الوحدة عملت على تفكيك الجهاز والتعامل معه بما تقتضيه الإجراءات الأمنية، داعيا المواطنين إلى "الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم".
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