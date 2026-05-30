الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين بجروح بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

السبت، 30-05-2026 05:48 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش اللبناني السبت إصابة عسكريين اثنين بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانا يستقلانها قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان، مع استمرار الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان.اضافة اعلان


وقال الجيش في بيان "إصابة عسكريَّين في الجيش بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيّرة إسرائيلية معادية على طريق عام عبا (النبطية)، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة"، وذلك غداة عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن.
 
 


