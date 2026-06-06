السبت 2026-06-06 11:10 ص

الجيش اللبناني يعلن استشهاد عدد من عناصره إثر استهداف إسرائيلي

الجيش اللبناني يعلن استشهاد عدد من عناصره إثر استهداف إسرائيلي
الجيش اللبناني يعلن استشهاد عدد من عناصره إثر استهداف إسرائيلي
 
السبت، 06-06-2026 09:52 ص
الوكيل الإخباري-   استُشهد عدد من العسكريين اللبنانيين، بينهم ضابط، السبت، إثر غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية.اضافة اعلان


ويأتي هذا الهجوم في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مما يفاقم التوتر في المنطقة ويزيد من المخاوف على استقرار الأمن في الجنوب اللبناني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدوام المسائي في المراكز الصحية يحقق نتائج إيجابية في الزرقاء

أخبار محلية الدوام المسائي في المراكز الصحية يحقق نتائج إيجابية في الزرقاء

نشامى المنتخب الوطني للملاكمة يغادرون إلى الصين للمشاركة في كأس العالم

أخبار محلية نشامى المنتخب الوطني للملاكمة يغادرون إلى الصين للمشاركة في كأس العالم

الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد إغلاق احترازي

عربي ودولي الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد إغلاق احترازي

جيش الاحتلال يدعو سكان عدد من البلدات جنوب لبنان إلى الإخلاء

عربي ودولي جيش الاحتلال يدعو سكان عدد من البلدات جنوب لبنان إلى الإخلاء

تجارة عمّان تسجل ارتفاعاً في الصادرات إلى 624 مليون دينار

اقتصاد محلي تجارة عمّان تسجل ارتفاعاً في الصادرات إلى 624 مليون دينار

وفيَّات السبت 6-6-2026

الوفيات وفيَّات السبت 6-6-2026

إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

مأساة جديدة في القطاع تثير حزن وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل

فلسطين مأساة جديدة في القطاع تثير حزن وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل



 
 






الأكثر مشاهدة

 