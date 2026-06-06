الجيش اللبناني يعلن استشهاد عدد من عناصره إثر استهداف إسرائيلي

ويأتي هذا الهجوم في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مما يفاقم التوتر في المنطقة ويزيد من المخاوف على استقرار الأمن في الجنوب اللبناني.
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