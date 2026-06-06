الجيش اللبناني يعلن استشهاد عدد من عناصره إثر استهداف إسرائيلي

09:52 ص

الوكيل الإخباري- استُشهد عدد من العسكريين اللبنانيين، بينهم ضابط، السبت، إثر غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية. اضافة اعلان





ويأتي هذا الهجوم في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مما يفاقم التوتر في المنطقة ويزيد من المخاوف على استقرار الأمن في الجنوب اللبناني.





