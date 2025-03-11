الجيش اللبناني يفكك خلية لتنظيم داعش الإرهابي

الوكيل الإخباري- أكد مصدر أمني لبناني، اليوم الثلاثاء، أن فرقة من استخبارات الجيش اللبناني تمكنت من تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي لبنان، وأوقفت قائدها المدعو "أبو سعيد الشامي".

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