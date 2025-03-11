 
الثلاثاء 2025-03-11 10:18 م
 

الجيش اللبناني يفكك خلية لتنظيم داعش الإرهابي

علم لبنان
لبنان
 
الثلاثاء، 11-03-2025 07:49 م

الوكيل الإخباري-   أكد مصدر أمني لبناني، اليوم الثلاثاء، أن فرقة من استخبارات الجيش اللبناني تمكنت من تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي لبنان، وأوقفت قائدها المدعو "أبو سعيد الشامي".

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وأشار المصدر إلى أن "أبو سعيد الشامي" اعترف خلال التحقيق أنه يعمل على تنفيذ أجندة التنظيم المسلح، ويخطط لإنشاء إمارة "داعشية" في لبنان، حيث كانت مهمته الرئيسية تجنيد عناصر جديدة في التنظيم، وارتكاب عمليات اغتيال في مناطق مختلفة من لبنان، إضافة إلى محاولات السيطرة على بعض المناطق.

 
 
gnews

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