الجيش اللبناني يفكك خلية لتنظيم داعش الإرهابي

وأشار المصدر إلى أن "أبو سعيد الشامي" اعترف خلال التحقيق أنه يعمل على تنفيذ أجندة التنظيم المسلح، ويخطط لإنشاء إمارة "داعشية" في لبنان، حيث كانت مهمته الرئيسية تجنيد عناصر جديدة في التنظيم، وارتكاب عمليات اغتيال في مناطق مختلفة من لبنان، إضافة إلى محاولات السيطرة على بعض المناطق.
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