الجيش اللبناني يواصل أعمال فتح الطرقات وإزالة العوائق عقب وقف إطلاق النار

09:45 ص

الوكيل الإخباري- يواصل الجيش اللبناني، الأحد، أعمال فتح الطرقات وإزالة العوائق، إلى جانب تنفيذ مهمات حفظ الأمن لحماية الاستقرار الداخلي، وذلك عقب الإعلان عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان. اضافة اعلان





وعملت وحدات مختصة من الجيش على فتح طريق الخردلي - النبطية بالكامل وجسر برج رحال - صور بشكل جزئي، كما يجري العمل على إعادة تأهيل جسر طيرفلسية - صور بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وذلك بعد الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي.





