الجيش اللبناني يوقف عراقيا انتحل صفة مسؤول أمني داخل لبنان

الأحد، 10-05-2026 05:47 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني اليوم الأحد، توقيف مواطن عراقي بعد ثبوت انتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية، وذلك إثر عملية رصد ومتابعة أمنية.

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفقا لبيان أصدره الجيش اللبناني، أن الموقوف (ط.ن.) استعان بمستندات مزوّرة لتثبيت الصفة التي ادعاها، فيما ضبطت القوى الأمنية البزة العسكرية التي كان يستخدمها.

وأكدت المديرية أن التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

 
 


