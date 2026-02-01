الجيش المصري في حالة استنفار تام .. وتوجيهات من وزير الدفاع

وبحسب ما نشره المتحدث العسكري المصري على فيسبوك، الأحد، جاء اللقاء في "إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الآداء بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته".
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد وزير الدفاع على ضرورة قيام القادة والضباط على جميع المستويات بالمحافظة على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم والاهتمام بالمقاتلين باعتبارهم الركيزة الأساسية للقوات المسلحة ليكونوا قادرين على تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم بكفاءة وإتقان وروح معنوية عالية.
كما أكد صقر، أهمية "التسلح بالوعي المستنير لما تشهده المرحلة الحالية من تحديات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه".
وبحسب المتحدث الرسمي، تضمن اللقاء عروضا تقديمية لعدد من قادة القوات المسلحة تناولت أحدث المستجدات والتحديات الراهنة وجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وكذلك أساليب العمل داخل القوات المسلحة وآليات تطويرها وتحديثها بما يواكب التطورات المتلاحقة في مختلف المجالات العسكرية.
روسيا اليوم
-
