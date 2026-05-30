الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ختام أيام التشريق

وشهدت منشأة الجمرات انسيابية عالية في حركة الحشود منذ ساعات الصباح الأولى، مدعومة بخطط تفويج دقيقة وتنظيم ميداني متكامل أسهما في تسهيل تنقل الحجاج بين مسارات الرمي ومخارج المنشأة وفق منظومة تشغيلية متقدمة راعت كثافات الحشود ومواعيد التفويج، بما مكّن ضيوف الرحمن من أداء النسك بيسر وأمان.
وتكاملت الجهود الأمنية والصحية والخدمية في مختلف المواقع المحيطة بمنشأة الجمرات من خلال انتشار الفرق الميدانية ومراكز الإرشاد والخدمات الإسعافية، بما يعزز سلامة الحجاج ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم خلال رحلتهم الإيمانية في المشاعر المقدسة.
ومع اكتمال رمي الجمرات في آخر أيام التشريق، يختتم الحجاج المتأخرون مناسكهم في مشعر منى قبل التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، في مشهد إيماني يجسد ما وفرته المملكة من منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
وتعكس النجاحات التشغيلية والتنظيمية التي شهدتها حركة الحجاج خلال أيام التشريق مستوى التكامل بين الجهات المعنية وكفاءة الخطط الميدانية المعتمدة لإدارة الحشود والتنقلات، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة في الارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الإيمانية خلال موسم الحج.
