الثلاثاء 2026-05-26 03:32 م

الحذيفي يؤكد في خطبة عرفة معاني الوحدة والتآلف بين المسلمين

الثلاثاء، 26-05-2026 02:53 م
الوكيل الإخباري-   أكد إمام وخطيب المسجد النبوي علي بن عبدالرحمن الحذيفي، في خطبة عرفة لحج هذا العام 1447هـ، أن الحج عبادة خالصة لله تعالى، وليس مجالاً للشعارات السياسية أو النداءات الحزبية، بل يقوم على الخضوع لله واتباع سنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، والطهارة في الظاهر والباطن، والوفاء بالعهود والمواثيق، واحترام الحقوق.اضافة اعلان


وأوضح الحذيفي، في خطبته، أن الحجاج قدموا من كل فج عميق لأداء النسك ابتغاء مرضاة الله وطلباً لثوابه، معظّمين البيت العتيق والمشاعر المقدسة، مشيراً إلى أن موسم الحج يجسد معاني التعارف والتآلف والتكافل بين المسلمين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، في صورة إيمانية تعكس وحدة الأمة الإسلامية وأخوّتها.

وأوصى الشيخ الحذيفي حجاج بيت الله الحرام بالتحلي بالسكينة والرفق، والابتعاد عن التدافع، مع الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة والتقيد بخطط التفويج ومسارات الحركة؛ تحقيقاً للمصلحة العامة، وتجنباً للفوضى والأضرار، وحفاظاً على سلامة الأرواح وتيسيراً لأداء المناسك.

وتضمنت الخطبة عدداً من التوجيهات الإيمانية والنصائح الدينية، حيث حثّ الحذيفي الحجاج على تقوى الله، مؤكداً أنها سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن أعظم الاستعداد ليوم القيامة يكون بتحقيق التوحيد وعبادة الله وحده، والابتعاد عن المعاصي والسيئات.

وأشار إلى أن من معاني التقوى الإخلاص لله في العبادة، والاستعداد للآخرة بفعل الطاعات وترك ما يغضب الله تعالى.
 
 


