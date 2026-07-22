الحرائق تضرب شمال الجزائر.. نقل 100 شخص للمستشفى وإخلاء 150 منزلا

الوكيل الإخباري- نقلت فرق الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى شمال شرق البلاد، إثر حرائق غابات اندلعت في المنطقة، فيما تم إجلاء سكان 150 منزلا متضررا كإجراء احترازي.

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