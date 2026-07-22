الأربعاء 2026-07-22 08:42 م

الحرائق تضرب شمال الجزائر.. نقل 100 شخص للمستشفى وإخلاء 150 منزلا

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 08:23 م

الوكيل الإخباري-   نقلت فرق الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى شمال شرق البلاد، إثر حرائق غابات اندلعت في المنطقة، فيما تم إجلاء سكان 150 منزلا متضررا كإجراء احترازي.

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نقلت فرق الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى شمال شرق البلاد، إثر حرائق غابات اندلعت في المنطقة، فيما تم إجلاء سكان 150 منزلا متضررا كإجراء احترازي.

واندلعت الحرائق مساء الثلاثاء في منطقة سيرايدي الغابية بولاية عنابة، فيما تشهد المناطق الساحلية الجزائرية منذ أسابيع اندلاع مئات الحرائق. وأوضحت الحماية المدنية، في بيان صدر الأربعاء، أن عمليات إخماد حريق سيرايدي لا تزال متواصلة، مشيرة إلى إخلاء المستشفى المحلي بشكل احترازي.

وقال وزير الداخلية سعيد سعيود، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن جميع الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية "يوجدون في حالة صحية مطمئنة"، مؤكداً عدم تسجيل أي وفيات جراء هذا الحريق.

وأضاف الوزير أن الحصيلة الأولية تشير إلى تضرر نحو 150 منزلا، فيما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء الثلاثاء تسجيل ست وفيات منذ بداية موجة الحرائق التي تضرب مناطق متفرقة من الجزائر.

وتشهد عدة مناطق في البلاد موجة من ارتفاع درجات الحرارة منذ أيام، لا سيما في المناطق الشمالية، ما ساهم في زيادة مخاطر اندلاع الحرائق.

وخلال السنوات الأخيرة، تسببت حرائق الغابات الواسعة في الجزائر في سقوط عشرات الضحايا، إضافة إلى تدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالمنازل والممتلكات.

 
 


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