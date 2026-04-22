الحرب في الشرق الأوسط تتسبب بارتفاع تكاليف المرور عبر قناة بنما

وفي مواجهة الهجمات الأميركية والإسرائيلية، أغلقت إيران مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال المتجه إلى الأسواق العالمية، خصوصا آسيا وأوروبا.
وفي إطار إعادة ترتيب طرق الشحن، تختار مصافي النفط الآسيوية الآن شراء النفط والغاز من الولايات المتحدة ونقله عبر قناة بنما.
وارتفع متوسط عدد عمليات العبور اليومية في القناة إلى 37 في آذار، مع ذروة بلغت 40 في بعض الأيام، وفق البيان، مقارنة بـ34 في كانون الثاني.
وأوضح أن "هذه الزيادة تعكس التغيرات في أنماط التجارة العالمية والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على الطرق الرئيسية".
وتحجز السفن التي تعبر القناة مسارها مسبقا، لكن السفن التي ليس لديها حجز يتعين عليها الانتظار لمدة 5 أيام في المتوسط، لكن هناك مزاد يمكن من خلاله شراء رحلات عبور في اللحظات الأخيرة.
وذكرت إدارة قناة بنما أن أحدث مزاد تضمن عرضا بقيمة 4 ملايين دولار لسفينة غاز طبيعي مسال، وفي الأسابيع الأخيرة تجاوزت عروض مقدمة من ناقلتي نفط مبلغ 3 ملايين دولار.
ويمر عبر قناة بنما 5% من التجارة البحرية العالمية، وتُعدّ الولايات المتحدة والصين المستخدمين الرئيسيين لها. ويربط هذا الممر بشكل أساسي الساحل الشرقي للولايات المتحدة بالصين وكوريا الجنوبية واليابان.
-
أخبار متعلقة
-
أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع
-
الجيش الأميركي يقول إن نظام "ثاد" لاعتراض الصواريخ سيبقى في كوريا الجنوبية
-
أكسيوس: ترامب يدرس تمديد إعفاء لتسهيل شحن النفط بالولايات المتحدة
-
لندن تستضيف محادثات عسكرية بشأن مضيق هرمز
-
أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: القيادة الإيرانية تشهد نقاشا داخليا بشأن كيفية المضي في المحادثات
-
الأمم المتحدة ترحب بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
-
ترامب: مختبرات إيران النووية دمرت تدميرا شاملا
-
ترامب: إيران تدعي رغبتها في إغلاق هرمز فقط لأنني أفرض عليها حصارا تاما