الأحد 2026-07-26 12:27 ص

الحرس الثوري: أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم

الحرس الثوري: أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم
ارشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 12:07 ص
الوكيل الإخباري-   قال الحرس الثوري الإيراني، إن مذكرة التفاهم تنص على أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تتم وفق الترتيبات التي تعلنها إيران.اضافة اعلان


وأضاف أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم بعد إعلانها ممرًا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز.

وأكد الحرس الثوري أن أي دولة، سواء كانت بريطانيا أو غيرها، تدعم الولايات المتحدة في الحرب "ستكون هدفًا مشروعًا" بالنسبة لإيران.
 
 


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