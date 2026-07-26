الحرس الثوري: أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم

وأضاف أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم بعد إعلانها ممرًا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز.
وأكد الحرس الثوري أن أي دولة، سواء كانت بريطانيا أو غيرها، تدعم الولايات المتحدة في الحرب "ستكون هدفًا مشروعًا" بالنسبة لإيران.
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