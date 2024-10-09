الحرس الثوري: أميركا لا تتجرأ على الدخول بمعركة ضدنا

وتابع : أطلقنا 200 صاروخ في عملية "الوعد الصادق"، ومستعدون لإطلاق آلاف منها.
واضاف : قادرون على استهداف المراكز العسكرية والأمنية والاقتصادية للكيان الصهيوني.
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