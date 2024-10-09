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الحرس الثوري: أميركا لا تتجرأ على الدخول بمعركة ضدنا

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري
الأربعاء، 09-10-2024 05:09 م
الوكيل الإخباري-   قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني ، الاربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تتجرأ على الدخول في معركة ضدنا.اضافة اعلان


وتابع : أطلقنا 200 صاروخ في عملية "الوعد الصادق"، ومستعدون لإطلاق آلاف منها.

واضاف : قادرون على استهداف المراكز العسكرية والأمنية والاقتصادية للكيان الصهيوني.
 
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