الحرس الثوري: أميركا لا تتجرأ على الدخول بمعركة ضدنا

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الوكيل الإخباري- قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني ، الاربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تتجرأ على الدخول في معركة ضدنا. اضافة اعلان





وتابع : أطلقنا 200 صاروخ في عملية "الوعد الصادق"، ومستعدون لإطلاق آلاف منها.



واضاف : قادرون على استهداف المراكز العسكرية والأمنية والاقتصادية للكيان الصهيوني.