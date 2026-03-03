الحرس الثوري الإيراني: "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على الولايات المتحدة وإسرائيل

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن "على العدو أن ينتظر هجمات عقابية مستمرة، أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر، لحظة بلحظة، على الولايات المتحدة وإسرائيل".
