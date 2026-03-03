الحرس الثوري الإيراني: "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على الولايات المتحدة وإسرائيل

الثلاثاء 2026-03-03 05:13 م

الثلاثاء، 03-03-2026 04:18 م
الوكيل الإخباري-  حذّر الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، من أنه سيشن هجمات أشدّ على الولايات المتحدة وإسرائيل، مع دخول الحرب يومها الرابع.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن "على العدو أن ينتظر هجمات عقابية مستمرة، أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر، لحظة بلحظة، على الولايات المتحدة وإسرائيل".
 
 


