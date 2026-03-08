الحرس الثوري الإيراني: أطلقنا صواريخ من الجيل الجديد على تل أبيب والنقب وقاعدة أمريكية

-
أخبار متعلقة
حزب الله يعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين بمسيّرات عند موقع المرج قبالة بلدة حدودية
الجيش الأمريكي يعلن مقتل سابع جندي خلال العمليات العسكرية ضد إيران
الإمارات تتصدى لـ 1600صاروخ ومسيّرة ايرانية
نيويورك تايمز: القوات الأمريكية تقصف "مجموعة واسعة" من المواقع العسكرية في إيران
الصحة الإسرائيلية: 2072 مصابا منذ اندلاع الحرب مع إيران
الدفاع الكويتية: اعتراض 3 صواريخ بالستية ورصد موجة طائرات مسيرة معادية
السعودية: قتيلان بمقذوف عسكري سقط على موقع سكني بالخرج
ترامب يتحدث عن مصير المرشد الإيراني الجديد