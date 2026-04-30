الحرس الثوري الإيراني: أمن الخليج يتحقق بإرادة الدول الإقليمية دون الأجانب

الوكيل الإخباري- شدد الحرس الثوري الإيراني على ضرورة إبعاد القوى الأجنبية عن المنطقة، معتبرا أن أمن الخليج لا يتحقق إلا من خلال التعاون الإقليمي بين الدول المطلة عليه.





وفي بيان له بمناسبة ما يعرف بـ "اليوم الوطني للخليج الفارسي" قال حرس الثورة إن "الخليج يقف اليوم عند نقطة تاريخية حساسة، وذلك في ظل الحرب العدوانية الأمريكية - الصهيونية وبلطجة الحاكم الخبيث والشرير والمقامر في البيت الأبيض".



وأضاف البيان أن "هذه المرحلة تشتد فيها الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن المستدام والتعاون الإقليمي الذكي، أكثر من أي وقت مضى"، موضحا أن "الخليج الفارسي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية والطاقة والاتصالات في المنطقة".



وشدد على أن "أمنه لا يتحقق إلا من خلال التدبير والحكمة الجمعية والمشاركة الفعالة لدول الخليج الفارسي، دون وجود الأجانب والقوى الاستكبارية والهيمنة".



وفي سياق منفصل، قال الأدميرال جليل مقدم، نائب المنسق للقوات البحرية التابع للجيش الإيراني، إن أمريكا لا تجرؤ على الاقتراب من المياه الإيرانية.



وأضاف مقدم: "ترامب يدّعي أن القوات البحرية الإيرانية قد دُمّرت، فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يجرؤون على الاقتراب لمسافة 400 أو 500 كيلومتر من المياه الإقليمية الإيرانية؟".



وتابع القائد العسكري الإيراني: "نحن قوة بحرية، لكننا في اشتباكات جنوب أصفهان، وعند قواذف الصواريخ في وسط إيران، قدّمنا شهداء. وكل شهيد نقدمه، يزداد إصرارنا على هزيمة العدو".







