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الحرس الثوري الإيراني: إطلاق صاروخ "خيبر" نحو الأراضي المحتلة لأول مرة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 22-06-2025 09:01 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن مصادر في الحرس الثوري الإيراني، بأن طهران استخدمت صاروخ "خيبر" الباليستي لأول مرة في العملية العسكرية الجارية ضد إسرائيل، حيث تم إطلاقه باتجاه الأراضي المحتلة.اضافة اعلان


ويُعد "خيبر" من أحدث الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى، ويتميز بقدرته على اختراق التحصينات العالية، ما يشير إلى تصعيد نوعي في مستوى الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وكالات
 
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