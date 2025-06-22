الحرس الثوري الإيراني: إطلاق صاروخ "خيبر" نحو الأراضي المحتلة لأول مرة

ويُعد "خيبر" من أحدث الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى، ويتميز بقدرته على اختراق التحصينات العالية، ما يشير إلى تصعيد نوعي في مستوى الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.
وكالات
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