الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا الجيل الأول من صواريخ "فتاح"

الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني "استخدمنا الجيل الأول من صواريخ "فتّاح" في الموجة الـ11 من عملية الوعد الصادق 3".

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وأضاف "عمليتنا تمثل بداية نهاية أسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني".



وتابع "صواريخ "فتّاح" اخترقت الدرع الدفاعي الصاروخي وزلزلت ملاجئ الصهاينة".