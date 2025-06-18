الأربعاء 2025-06-18 04:26 ص
 

الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا الجيل الأول من صواريخ "فتاح"

صواريخ
صواريخ
 
الأربعاء، 18-06-2025 03:09 ص

الوكيل الإخباري-   قال الحرس الثوري الإيراني "استخدمنا الجيل الأول من صواريخ "فتّاح" في الموجة الـ11 من عملية الوعد الصادق 3".

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وأضاف "عمليتنا تمثل بداية نهاية أسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني".


وتابع "صواريخ "فتّاح" اخترقت الدرع الدفاعي الصاروخي وزلزلت ملاجئ الصهاينة".


وبين "صواريخ "فتّاح" بعثت برسالة قوة إيران إلى حليف تل أبيب المتوهم والمحرض على الحرب".

 
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