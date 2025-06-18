الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا الجيل الأول من صواريخ "فتاح"

وأضاف "عمليتنا تمثل بداية نهاية أسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني".
وتابع "صواريخ "فتّاح" اخترقت الدرع الدفاعي الصاروخي وزلزلت ملاجئ الصهاينة".
وبين "صواريخ "فتّاح" بعثت برسالة قوة إيران إلى حليف تل أبيب المتوهم والمحرض على الحرب".
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