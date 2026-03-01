الحرس الثوري الإيراني: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، أنه استهدف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية.



وقال الإعلام العام للحرس الثوري الإيراني في البيان رقم 7 لعملية "الوعد الصادق 4": "في أعقاب الإجراءات البطولية للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية والهجوم على أهداف أعداء أمريكا والصهاينة، تم استهداف حاملة الطائرات أبراهام لنكولن بأربع صواريخ باليستية".

وأضاف: "الضربات القوية للقوات المسلحة الإيرانية ضد الجسد المنهك للعدو العسكري دخلت مرحلة جديدة، وسيصبح البر والبحر أكثر فأكثر مقبرة للمتجاوزين الإرهابيين".