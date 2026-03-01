الحرس الثوري الإيراني: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية

وقال الإعلام العام للحرس الثوري الإيراني في البيان رقم 7 لعملية "الوعد الصادق 4": "في أعقاب الإجراءات البطولية للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية والهجوم على أهداف أعداء أمريكا والصهاينة، تم استهداف حاملة الطائرات أبراهام لنكولن بأربع صواريخ باليستية".
وأضاف: "الضربات القوية للقوات المسلحة الإيرانية ضد الجسد المنهك للعدو العسكري دخلت مرحلة جديدة، وسيصبح البر والبحر أكثر فأكثر مقبرة للمتجاوزين الإرهابيين".
ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من الإعلان عن مقتل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي الي استهدف إيران أمس السبت.
