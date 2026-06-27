السبت 2026-06-27 04:16 ص

الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أميركية في المنطقة ردا على الهجوم

الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أميركية في المنطقة ردا على الهجوم
الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أميركية في المنطقة ردا على الهجوم
 
السبت، 27-06-2026 03:22 ص
الوكيل الإخباري-  قال الحرس الثوري الإيراني السبت إنه استهدف مواقع عسكرية أميركية في المنطقة ردا على ضربة أميركية جديدة ضد إيران.اضافة اعلان


ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأميركية التي استهدفها في المنطقة.

جاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية بيانا في وقت سابق قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني عن أن رد القوة على هجوم أميركي جديد ضد إيران سيكون "سريعا وحاسما"، قبل أن تحذف البيان لاحقا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أميركية في المنطقة ردا على الهجوم

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أميركية في المنطقة ردا على الهجوم

سكالوني يحسم ملف مشاركة ميسي أمام النشامى

أخبار محلية سكالوني يحسم ملف مشاركة ميسي أمام النشامى

بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

عربي ودولي بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

ديمبلي يقود فرنسا للفوز على النرويج وتصدر المجموعة التاسعة

كأس العالم ديمبلي يقود فرنسا للفوز على النرويج وتصدر المجموعة التاسعة

العراق يودع كأس العالم بخسارة قاسية أمام السنغال

كأس العالم العراق يودع كأس العالم بخسارة قاسية أمام السنغال

غارات أمريكية على إيران بعد وقف إطلاق النار

عربي ودولي غارات أمريكية على إيران بعد وقف إطلاق النار

السلامي: خبرة المونديال ستنعكس إيجابًا على الكرة الأردنية

أخبار محلية السلامي: خبرة المونديال ستنعكس إيجابًا على الكرة الأردنية

الصفدي وفيصل بن فرحان يبحثان تطورات المنطقة خلال اتصال هاتفي

أخبار محلية الصفدي وفيصل بن فرحان يبحثان تطورات المنطقة خلال اتصال هاتفي



 
 






الأكثر مشاهدة

 