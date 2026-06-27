الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أميركية في المنطقة ردا على الهجوم

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الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني السبت إنه استهدف مواقع عسكرية أميركية في المنطقة ردا على ضربة أميركية جديدة ضد إيران. اضافة اعلان





ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأميركية التي استهدفها في المنطقة.



جاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية بيانا في وقت سابق قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني عن أن رد القوة على هجوم أميركي جديد ضد إيران سيكون "سريعا وحاسما"، قبل أن تحذف البيان لاحقا.







