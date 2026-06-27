الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أميركية في المنطقة ردا على الهجوم

ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأميركية التي استهدفها في المنطقة.
جاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية بيانا في وقت سابق قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني عن أن رد القوة على هجوم أميركي جديد ضد إيران سيكون "سريعا وحاسما"، قبل أن تحذف البيان لاحقا.
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