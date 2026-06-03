الأربعاء 2026-06-03 06:03 ص

الحرس الثوري الإيراني: العدو استهدف برج اتصالات بجزيرة قشم

الحرس الثوري الإيراني: العدو استهدف برج اتصالات بجزيرة قشم
تعبيرية
 
الأربعاء، 03-06-2026 05:43 ص
الوكيل الإخباري-   قال الحرس الثوري الإيراني إن "العدو الأمريكي استهدف برج اتصالات لنا بجزيرة قشم، ورددنا باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة".اضافة اعلان


وسبق أن أفادت وكالة مهر الإيرانية -نقلا عن مصادر- بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز، موضحة في حينها أن الأسباب غير معروفة.
 
 


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