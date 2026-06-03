الحرس الثوري الإيراني: العدو استهدف برج اتصالات بجزيرة قشم

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الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني إن "العدو الأمريكي استهدف برج اتصالات لنا بجزيرة قشم، ورددنا باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة". اضافة اعلان





وسبق أن أفادت وكالة مهر الإيرانية -نقلا عن مصادر- بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز، موضحة في حينها أن الأسباب غير معروفة.









