الحرس الثوري الإيراني: العدو استهدف برج اتصالات بجزيرة قشم

وسبق أن أفادت وكالة مهر الإيرانية -نقلا عن مصادر- بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز، موضحة في حينها أن الأسباب غير معروفة.
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