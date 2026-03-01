الحرس الثوري الإيراني: بدء هجوم عنيف ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.



