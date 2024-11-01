 
الجمعة 2024-11-01 06:40 م
 

الحرس الثوري الإيراني: تفكيك 4 خلايا إرهابية جنوب البلاد

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 01-11-2024 06:11 م

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني "تفكيك 4 خلايا إرهابية واعتقال 8 من أعضائها، ومقتل 4 آخرين" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم "مناورة شهداء الأمن العملياتية" للقوات البرية التابعة للحرس الثوري إنه تم توجيه "ضربات قاضية" لخلايا إرهابية ليلة أمس الخميس.

اضافة اعلان


وقال العميد شفائي، المتحدث باسم "مناورة شهداء الأمن العملياتية" في تصريح: "في إطار استمرار المناورة في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد ثمانية من أعضاء أربع خلايا إرهابية وإجرامية واعتقالهم، وقتل أربعة آخرون".


وأضاف أن وحدات العمليات التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، وبالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة، وقوات الشرطة، نجحت منذ الليلة الماضية في توجيه "ضربات موجعة للخلايا الإرهابية الوكيلة للعدو في المحافظة".


وأوضح المتحدث أن العملية جرت باستخدام معدات حديثة، وطائرات مسيرة قتالية، وتكتيكات جديدة في الرصد والعمل الميداني، وأسفرت عن اعتقال أحد العناصر الرئيسية للخلية الإرهابية المتورطة في مقتل رجال الأمن في منطقة "كوهر كوه" في مدينة تفتان جنوب شرقي إيران.


وأضاف أن إجمالي المعتقلين بلغ ثمانية أفراد من أعضاء الخلايا الإرهابية، بينما قتل أربعة آخرون، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من هذه الخلايا.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي أوربان يريد لقاء ترامب لحل الصراع الأوكراني

مبنى الكونغرس

عربي ودولي قناة تتحدث عن مشاكل خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أرشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: تفكيك 4 خلايا إرهابية جنوب البلاد

جانب من الانهيارات

عربي ودولي صربيا.. مصرع 3 أشخاص في حادث انهيار محطة للقطارات

تعبيرية

أسواق ومال الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأدنى وتيرة منذ نهاية 2020

نبيه بري

عربي ودولي بري: إسرائيل أهدرت اكثر من فرصة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701

بلدية جرش

أخبار محلية بلدية جرش الكبرى تزيل بلاط الوسط التجاري

صورة الشاب المفقود كما وردت من ذويه

أخبار محلية بعد نشر "الوكيل".. الأمن يعثر على شخص من جنسية عربية في عمّان



 


الأكثر مشاهدة