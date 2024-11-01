الحرس الثوري الإيراني: تفكيك 4 خلايا إرهابية جنوب البلاد

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني "تفكيك 4 خلايا إرهابية واعتقال 8 من أعضائها، ومقتل 4 آخرين" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.



وقال المتحدث باسم "مناورة شهداء الأمن العملياتية" للقوات البرية التابعة للحرس الثوري إنه تم توجيه "ضربات قاضية" لخلايا إرهابية ليلة أمس الخميس.

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وقال العميد شفائي، المتحدث باسم "مناورة شهداء الأمن العملياتية" في تصريح: "في إطار استمرار المناورة في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد ثمانية من أعضاء أربع خلايا إرهابية وإجرامية واعتقالهم، وقتل أربعة آخرون".



وأضاف أن وحدات العمليات التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، وبالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة، وقوات الشرطة، نجحت منذ الليلة الماضية في توجيه "ضربات موجعة للخلايا الإرهابية الوكيلة للعدو في المحافظة".



وأوضح المتحدث أن العملية جرت باستخدام معدات حديثة، وطائرات مسيرة قتالية، وتكتيكات جديدة في الرصد والعمل الميداني، وأسفرت عن اعتقال أحد العناصر الرئيسية للخلية الإرهابية المتورطة في مقتل رجال الأمن في منطقة "كوهر كوه" في مدينة تفتان جنوب شرقي إيران.



وأضاف أن إجمالي المعتقلين بلغ ثمانية أفراد من أعضاء الخلايا الإرهابية، بينما قتل أربعة آخرون، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من هذه الخلايا.