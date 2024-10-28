الحرس الثوري الإيراني: عواقب الجريمة الإسرائيلية لا يمكن أن يتصورها المحتلون

وأدلى سلامي بهذه التصريحات اليوم الاثنين في رسالة موجهة إلى القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي.
وفي الرسالة، قدم سلامي تعازيه لموسوي على مقتل 4 من قوات الجيش الإيراني في الهجوم الإسرائيلي الأخير على البلاد.
وقال: "أقدم تعازيي لكم، قادة الجيش الشجعان والأركان وكذلك أسر الشهداء المحترمة".
وأضاف أن "هذا العمل غير المشروع وغير القانوني الذي قام به الكيان الصهيوني بقتل الأطفال والذي فشل بسبب جاهزية الدفاع الجوي الإيراني، يظهر سوء تقدير تل أبيب وعجزها في ساحة المعركة".
وأفادت قاعدة الدفاع الجوي الإيرانية في بيان يوم السبت الماضي بأن الدفاعات الجوية للبلاد تصدت بنجاح للهجوم الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن "الدفاعات الجوية الإيرانية اعترضت وتصدت بنجاح لأعمال العدوان وأن بعض الأضرار المحدودة لحقت ببعض المواقع، ويتم التحقيق في أبعادها".
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