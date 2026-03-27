الجمعة 2026-03-27 04:49 م

الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور سيواجه بإجراءات صارمة

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 27-03-2026 01:30 م

الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله الجمعة إن الملاحة "من وإلى موانئ حلفاء وداعمي "إسرائيل والولايات المتحدة " محظورة عبر أي ممر مائي أو إلى أي وجهة.

وأضاف الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي مرور عبر الممر المائي سيواجه إجراءات صارمة.


وأفادت وسائل إعلام بأن ثلاث سفن حاويات من جنسيات مختلفة أعيدت من مضيق هرمز بعد تحذيرات من البحرية التابعة للحرس الثوري.

 
 


gnews

h

أخبار محلية "عمومية الفنانين" تنتخب مجلس نقابتها بعد اكتمال النصاب القانوني

ر

عربي ودولي غارات عنيفة وقصف بالقنابل الفوسفورية يستهدف جنوبي لبنان

ت

أخبار محلية توقيف موظفة عن العمل بتلفزيون فلسطين أساءت للأردن عبر منصات التواصل

g

عربي ودولي الحرس الثوري يعلن إعادة ثلاث سفن حاولت عبور مضيق هرمز أدراجها

ب

فلسطين سلطات الاحتلال تواصل إغلاق الأقصى ومنع الصلاة فيه منذ 28 يومًا

ل

أخبار محلية إعادة تأهيل الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك بعد تضرره من السيول

ل

أخبار محلية "زراعة إربد" تؤكد أهمية أمطار شهر آذار الحالية للمحاصيل

ل

أسواق ومال الدولار يواصل صعوده ويقترب من أعلى مستوياته منذ تموز



 






