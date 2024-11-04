الحرس الثوري الإيراني: مقتل قائد وحدة وطيار بتحطم طائرة عسكرية

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، مقتل قائد وحدة وطيار في الحرس جراء تحطم طائرة عسكرية جنوب شرقي البلاد.



وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أنه خلال تمرين "الشهداء الأمني" في منطقة سروان، تعرضت طائرة خفيفة لحادث على متنها راكبان.

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وأعلنت العلاقات العامة لقاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، تعرض طائرة خفيفة تابعة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة سروان الحدودية الجنوبية الشرقية.



وأكدت مقتل العميد حميد مازندراني قائد لواء نينوى بمحافظة جولستان وطيار المروحية حامد جنداغي أحد مقاتلي القوات البرية للحرس الثوري الإيراني.