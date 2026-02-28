الحرس الثوري الإيراني: من غير المسموح لأي سفن بعبور مضيق هرمز

من جهتها، نقلت فايننشال تايمز عن شركة استشارية لمراقبة الشحن البحري أن عدة سفن عادت أدراجها من مضيق هرمز.
-
أخبار متعلقة
-
تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر
-
تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير
-
وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج
-
الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً
-
الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر
-
الجيش الإسرائيلي يجدد الضربات على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية
-
هل قتل الخامنئي في الضربة الأخيرة ؟ عراقجي يحسم الجدل
-
الداخلية البحرينية: استهداف مبانٍ سكنية في العاصمة المنامة