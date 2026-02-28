السبت 2026-02-28 09:43 م

الحرس الثوري الإيراني: من غير المسموح لأي سفن بعبور مضيق هرمز

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة رويترز إن سفنا تستقبل بثا عالي التردد من الحرس الثوري الإيراني يقول إنه من غير المسموح لأي سفن بعبور مضيق هرمز.

من جهتها، نقلت فايننشال تايمز عن شركة استشارية لمراقبة الشحن البحري أن عدة سفن عادت أدراجها من مضيق هرمز.

 
 


