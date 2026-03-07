السبت 2026-03-07 01:13 م

الحرس الثوري الإيراني: نحن في انتظار القوات الأميركية التي ستواكب السفن في مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
السبت، 07-03-2026 09:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أنه في انتظار القوات الأميركية التي ستواكب السفن التجارية عبر مضيق هرمز، حيث باتت حركة الملاحة شبه مشلولة في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني معلقا على إعلان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن البحرية الأميركية تستعد لمواكبة السفن في المضيق الاستراتيجي، "إننا في انتظارهم"، مؤكدا بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس "نوصي الأميركيين قبل اتخاذ أي قرار أن يتذكروا الحريق الذي استهدف ناقلة النفط الأميركية العملاقة بريدجتون عام 1987 وناقلات النفط التي استُهدفت مؤخرا".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
 
 


