الحرس الثوري الإيراني يؤكد استمرار إنتاج الصواريخ رغم الحرب

ارشيفية
 
الجمعة، 20-03-2026 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أن إيران تواصل إنتاج الصواريخ بالرغم من الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.اضافة اعلان


ونقلت وكالة فارس للأنباء عن الناطق باسم الحرس علي محمد نائيني "صناعتنا للصواريخ تبلي بلاء ممتازا... وما من مخاوف في هذا الخصوص لأنه حتّى في أوقات الحرب، نواصل إنتاج الصواريخ".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الخميس إن إيران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع الصواريخ الباليستية بعد مرور 20 يوما فقط على بدء شن الهجمات الجوية الأميركية الإسرائيلية عليها.

وأشار إلى أن إسرائيل "تحركت بمفردها" في قصف حقل بارس الإيراني للغاز.

وبين أن الحرب على إيران "ستنتهي في وقت أسرع مما يعتقده الناس"، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تجرّ الولايات المتحدة إلى الحرب على إيران.
 
 


