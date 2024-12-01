الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل مستشاره في سوريا على يد فصائل المعارضة المسلحة

الوكيل الإخباري- أكد قائد الحرس الثوري الإيراني الفريق حسين سلامي مقتل رئيس فيلق المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا اللواء كيومرق بورهاشمي الملقب بالحاج هاشم بهجوم إرهابي.

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وقال سلامي: "عانى النظام الوحشي من هزائم استراتيجية في قطاع غزة ولبنان، وفشل في تحقيق هدفه الشيطاني المتمثل في فرض الهيمنة على جبهة المقاومة الإسلامية".

وأضاف: "والآن، نفذ الإرهابيون ، تحت سيطرة وقيادة أولئك الذين هزموا في غزة وجنوب لبنان، هجوما وحشيا آخر على سوريا في الأيام الأخيرة، وتلقوا ردا من الجيش والقوات السورية".



وأكد أن "من جرائم الإرهابيين الصهاينة قتل كبير المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا اللواء كيومرق بورهاشمي الملقب بالحاج هاشم".