الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل مستشاره في سوريا على يد فصائل المعارضة المسلحة

وأكد أن "من جرائم الإرهابيين الصهاينة قتل كبير المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا اللواء كيومرق بورهاشمي الملقب بالحاج هاشم".
وفي وقت سابق يوم السبت، أفادت قناة SNN التلفزيونية الإيرانية بمقتل بورهاشمي بالقرب من مدينة حلب، حيث تدور معارك بين فصائل المعارضة السورية المسلحة والجيش العربي السوري.
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