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الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل مستشاره في سوريا على يد فصائل المعارضة المسلحة

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 01-12-2024 01:46 ص

الوكيل الإخباري-   أكد قائد الحرس الثوري الإيراني الفريق حسين سلامي مقتل رئيس فيلق المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا اللواء كيومرق بورهاشمي الملقب بالحاج هاشم بهجوم إرهابي.

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وقال سلامي: "عانى النظام الوحشي من هزائم استراتيجية في قطاع غزة ولبنان، وفشل في تحقيق هدفه الشيطاني المتمثل في فرض الهيمنة على جبهة المقاومة الإسلامية".

 

وأضاف: "والآن، نفذ الإرهابيون ، تحت سيطرة وقيادة أولئك الذين هزموا في غزة وجنوب لبنان، هجوما وحشيا آخر على سوريا في الأيام الأخيرة، وتلقوا ردا من الجيش والقوات السورية".


وأكد أن "من جرائم الإرهابيين الصهاينة قتل كبير المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا اللواء كيومرق بورهاشمي الملقب بالحاج هاشم".


وفي وقت سابق يوم السبت، أفادت قناة SNN التلفزيونية الإيرانية بمقتل بورهاشمي بالقرب من مدينة حلب، حيث تدور معارك بين فصائل المعارضة السورية المسلحة والجيش العربي السوري.

 
gnews

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