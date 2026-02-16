الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات عسكرية في مضيق هرمز

وذكر التلفزيون أن هذه المناورات التي لم يحدد مدتها، تهدف إلى تحضير الحرس "للتهديدات الأمنية والعسكرية المحتملة" في مضيق هرمز، وذلك بعدما نشرت واشنطن قوة بحرية كبيرة في الخليج.
