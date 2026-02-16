الإثنين 2026-02-16 10:52 م

الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات عسكرية في مضيق هرمز

الإثنين، 16-02-2026 10:28 م

الوكيل الإخباري-   باشر الحرس الثوري الإيراني الاثنين، مناورات عسكرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي، عشية بدء جولة جديدة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف.

وذكر التلفزيون أن هذه المناورات التي لم يحدد مدتها، تهدف إلى تحضير الحرس "للتهديدات الأمنية والعسكرية المحتملة" في مضيق هرمز، وذلك بعدما نشرت واشنطن قوة بحرية كبيرة في الخليج.

 
 


قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن هناك محادثات جارية مع إيران في ظل تصاعد التوتر، مضيفا "نريد أن نرى اتفاقا عبر التفاوض مع إيران". وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "لدينا سفن متجهة إلى إيرا

