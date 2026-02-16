الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات عسكرية في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- باشر الحرس الثوري الإيراني الاثنين، مناورات عسكرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي، عشية بدء جولة جديدة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف.

