الحرس الثوري الإيراني يتعهد بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي

علما إيران وإسرائيل
الأحد، 15-03-2026 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   توعد الحرس الثوري الإيراني الأحد بـ"مطاردة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"قتله"، مع دخول الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة يومها السادس عشر.


وقال الحرس على موقعه الإلكتروني "سباه نيوز" إنه "إذا كان هذا المجرم قاتل الأطفال على قيد الحياة، فسنستمر بالعمل على مطاردته وقتله بكل قوة".
 
 


