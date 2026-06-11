الخميس 2026-06-11 09:48 م

الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا: ستندمون في النهاية ​

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أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 08:05 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي إن الولايات المتحدة ستندم إذا أرادت تكرار إخفاقاتها السابقة.

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، كتب حسين محبي في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X" موجهة إلى القادة الأمريكيين: "من يجرب ما سبق تجربته، سيندم في النهاية.. ".


وتابع في رسالته محذرا: "إذا أرادت أمريكا أن تعيد تجربة إخفاقاتها السابقة، فسوف تندم على ذلك".

وفي بيان أصدره الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الخميس، أعلن تنفيذ هجوم استهدف 18 هدفا عسكريا تابعا للولايات المتحدة في المنطقة ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة التي طالت مواقع إيرانية.


وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت قبل ذلك أن قواتها نفذت سلسلة ضربات إضافية داخل إيران في 10 يونيو وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار ما وصفته بعمليات الدفاع عن النفس.


وأضافت أن القوات الأمريكية استهدفت قدرات المراقبة والاستطلاع العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي في مناطق مختلفة من البلاد.

 
 


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