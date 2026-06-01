الحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة جوية استخدمتها واشنطن في هجوم

وكانت الولايات المتحدة ذكرت صباح الاثنين، أنها نفّذت "ضربات دفاعية" على مواقع رادار ومواقع تحكم للطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع، وذلك ردا على ما وصفته بأنه "أعمال عدائية" من جانب طهران.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على إكس، أن إيران أسقطت طائرة مسيرة أميركية من طراز إم.كيو-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية، موضحة أن الطائرات المقاتلة الأميركية ردّت بتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، ومحطة تحكم أرضية، ومسيّرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه، فيما لم يصب أي من أفراد الجيش الأميريكي بأذى.
وتبادل الجانبان الضربات الأسبوع الماضي أيضا، إذ استهدفت إيران قاعدة جوية أميركية بعد أن نفذ الجيش الأميركي، وفقا لمسؤول في واشنطن، ضربات استهدفت عملية لطائرات مسيرة إيرانية بالقرب من مضيق هرمز.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يطالب بـ"عدم التدخل" في سياساته بشأن إيران
-
الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي بعد تأكيد مقتل أطفالها الستة
-
الرئيس اللبناني يندّد بعدوان إسرائيلي شرس على بلاده
-
أكسيوس: فشل مساع أمريكية لموقف إطلاق النار في لبنان
-
4 قتلى بانفجار في مصنع لشركة دفاعية في كوريا الجنوبية
-
أكسيوس: مبادرة أميركية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
-
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران
-
الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات