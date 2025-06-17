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الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"

ب
جانب من الاستهداف
 
الثلاثاء، 17-06-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء، استهداف المركز الاستخباراتي العسكري التابع للجيش الإسرائيلي المعروف باسم "أمان" بالإضافة إلى مركز تابع لـ"الموساد" في تل أبيب.

وقال الحرس الثوري في بيان: "في الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدف مجاهدو القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، في عملية مؤثرة ومحورية، ومع التغلب على أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة للغاية، المركز الاستخباراتي العسكري التابع لجيش الكيان الصهيوني".

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وأفاد بأن "مركز تصميم عمليات الاغتيال والأعمال التخريبية للكيان الصهيوني المعروف بـ"الموساد"، الواقع في تل أبيب، اشتعلت النيران فيه وهو يحترق".


وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت باستهداف صاروخي دقيق لقاعدة "غيليلوت" العسكرية شمال تل أبيب، والتي تضم مقر وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ"8200".

 

RT

 
gnews

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