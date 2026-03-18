الخميس 2026-03-19 06:18 ص

الحرس الثوري الإيراني يصدر تحذيرًا ويدعو لإخلاء منشآت النفط بالخليج

الأربعاء، 18-03-2026 09:13 م
الوكيل الإخباري- أصدر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، تحذيرًا جديدًا، قائلاً إن "أعداء إيران" عليهم "انتظار العملية القوية" للقوات المسلحة، بعد ما وصفه بهجوم على البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران.اضافة اعلان


جاء هذا التحذير بعد أن اتهمت طهران الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمة أجزاء من منشآت إنتاج النفط والغاز الطبيعي الإيرانية، بما في ذلك حقل غاز بارس الجنوبي، الأكبر في العالم.

إذا تأكدت هذه الاتهامات، فسيكون هذا أول هجوم على منشآت إنتاج النفط والغاز الطبيعي الإيرانية في هذه الحرب. وكانت إسرائيل قد هاجمت الأسبوع الماضي عددًا من مستودعات الوقود الإيرانية.
 
 


