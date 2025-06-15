الأحد 2025-06-15 11:24 ص
 

الحرس الثوري الإيراني يضرب منشآت وقود الطائرات الإسرائيلية

شمال شرق إيران، أرشيفية
شمال شرق إيران، أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 10:56 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمداد الطاقة الإسرائيلية "بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ".اضافة اعلان


وقالت الوكالة، اليوم الأحد: "استمرارًا للعملية الهجومية المركبة الوعد الصادق 3، ردًا على اعتداءات الكيان الصهيوني يوم السبت، استهدف الحرس الثوري منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمداد الطاقة الإسرائيلية بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ".

وأكدت العلاقات العامة للحرس الثوري أن "العمليات الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية ستستمر على أشدها وأكثرها اتساعًا في حال استمرار الأعمال الشريرة والاعتداءات".

وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع التابعة للقوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بقيادة الشبكة المتكاملة ومقر الدفاع الجوي المشترك، "نجحت في اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز وعشرات الطائرات المسيرة، بما في ذلك الطائرات الصغيرة، للجيش الصهيوني في مناطق الصراع داخل البلاد".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجومًا واسعًا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ في مناطق مختلفة، إضافة إلى مبانٍ سكنية، كما اغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية الوعد الصادق 3 ردًا على الضربات الإسرائيلية.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام ينعى الرعود وعيال عواد والرواجفة والقطاونة

الأمطار الغزيرة في الكونغو

عربي ودولي مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو

عتة

منوعات رجل يهاجم مصرفا في تركيا لطلب قرض تحت التهديد - فيديو

شمال شرق إيران، أرشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يضرب منشآت وقود الطائرات الإسرائيلية

بلاؤيبلا

منوعات ماذا يحدث لجسم الإنسان عند تحطم الطائرة؟.. و​ هل هناك "مقعد آمن"؟

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: لدينا أدلة على ضلوع أميركا في الاعتداءات الإسرائيلية

مفاعل نووي إيراني

عربي ودولي تصعيد خطير .. إسرائيل توجّه إنذارًا عاجلًا بإخلاء المنشآت النووية الإيرانية

6ع

منوعات بعد ضربات إيران.. ظهور أجسام مضيئة غامضة في سماء دولة عربية (صور)



 
 





الأكثر مشاهدة