الحرس الثوري الإيراني يضرب منشآت وقود الطائرات الإسرائيلية

وقالت الوكالة، اليوم الأحد: "استمرارًا للعملية الهجومية المركبة الوعد الصادق 3، ردًا على اعتداءات الكيان الصهيوني يوم السبت، استهدف الحرس الثوري منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمداد الطاقة الإسرائيلية بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ".
وأكدت العلاقات العامة للحرس الثوري أن "العمليات الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية ستستمر على أشدها وأكثرها اتساعًا في حال استمرار الأعمال الشريرة والاعتداءات".
وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع التابعة للقوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بقيادة الشبكة المتكاملة ومقر الدفاع الجوي المشترك، "نجحت في اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز وعشرات الطائرات المسيرة، بما في ذلك الطائرات الصغيرة، للجيش الصهيوني في مناطق الصراع داخل البلاد".
ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجومًا واسعًا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ في مناطق مختلفة، إضافة إلى مبانٍ سكنية، كما اغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.
ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية الوعد الصادق 3 ردًا على الضربات الإسرائيلية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو
-
عراقجي: لدينا أدلة على ضلوع أميركا في الاعتداءات الإسرائيلية
-
تصعيد خطير .. إسرائيل توجّه إنذارًا عاجلًا بإخلاء المنشآت النووية الإيرانية
-
الرئيس الإسرائيلي يصف صباح اليوم بـ"الحزين والصعب"
-
تحطم مروحية تقل 6 أشخاص شمال الهند
-
غروسي: منشآت إيران النووية لم تتعرض لمزيد من الأضرار
-
8 قتلى و أكثر من 200 جريح في إسرائيل بعد قصف إيراني عنيف
-
وكالة فارس: الهجوم الأخير على تل أبيب تم بصواريخ قاسم سليماني الباليستية