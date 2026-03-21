الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة إف-16 إسرائيلية وسط البلاد

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان، أن الدفاعات الجوية أصابت الطائرة المعادية عند الساعة 3:45 صباحًا، مشيرةً إلى أنها ثالث طائرة حربية يتم استهدافها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان أن العملية تمت باستخدام منظومات دفاع جوي حديثة، دون ذكر تفاصيل إضافية بشأن مصير الطائرة أو طاقمها.
وأشار الحرس الثوري إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من اعتراض وتدمير أكثر من 200 هدف جوي، شملت طائرات مسيّرة وصواريخ كروز وطائرات تزويد بالوقود جوًا، إلى جانب طائرات حربية، معتبرًا أن ذلك يعكس تطور قدرات منظومة الدفاع الجوي في البلاد، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.
روسيا اليوم
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تستهدف موقعًا بحثيًا يُستخدم في تطوير مكونات نووية بطهران
-
إصابة نحو 20 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة ديمونا
-
الاستخبارات الأميركية تكشف قائمة دول مثيرة للقلق الأمني
-
ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية
-
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين
-
مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا
-
الإمارات: التعامل مع 3 صواريخ و8 طائرات مسيرة من إيران
-
كيف أعاد الحرس الثوري بناء قيادة حزب الله بعد ضربات 2024