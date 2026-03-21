الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة إف-16 إسرائيلية وسط البلاد

السبت، 21-03-2026 06:45 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 فجر اليوم السبت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقواته الجوفضائية في وسط إيران.اضافة اعلان


وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان، أن الدفاعات الجوية أصابت الطائرة المعادية عند الساعة 3:45 صباحًا، مشيرةً إلى أنها ثالث طائرة حربية يتم استهدافها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البيان أن العملية تمت باستخدام منظومات دفاع جوي حديثة، دون ذكر تفاصيل إضافية بشأن مصير الطائرة أو طاقمها.

وأشار الحرس الثوري إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من اعتراض وتدمير أكثر من 200 هدف جوي، شملت طائرات مسيّرة وصواريخ كروز وطائرات تزويد بالوقود جوًا، إلى جانب طائرات حربية، معتبرًا أن ذلك يعكس تطور قدرات منظومة الدفاع الجوي في البلاد، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

روسيا اليوم 
 
 


