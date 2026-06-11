الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه قواعد عسكرية في البحرين والكويت

08:37 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس، أنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين في رد على الضربات الأميركية الأخيرة. اضافة اعلان





وأفاد بيان للحرس الثوري نشرته وكالة إرنا الرسمية "خلال موجتي عمليات، ضربنا 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأميركي الشرير في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين"، مضيفا أنه هاجم قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي "تم إصابتها وتدميرها".





