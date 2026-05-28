الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية بعد ضربات قرب بندر عباس

ولم يحدد الحرس الثوري موقع القاعدة المستهدفة، محذرا من أن أي تكرار لما وصفه بـ "العدوان" سيستدعي ردا "أكثر حسما"، ومحملا "المعتدي" مسؤولية العواقب.
في المقابل، قال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس إن الجيش الأميركي أسقط أربع طائرات مسيرة إيرانية هجومية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز، كما استهدف محطة تحكم أرضية إيرانية في مدينة بندر عباس الساحلية كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة.
ووصف المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الإجراءات العسكرية الأميركية بأنها "مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".
وأضاف أن الضربات تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ هجمات ليل الإثنين والثلاثاء ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوبي إيران وقوارب تحاول زرع ألغام، في ما اعتبره مسؤولون أميركيون "دفاعا عن النفس".
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات شرقي مدينة بندر عباس الساحلية قرابة الساعة 1:30 فجر الخميس بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية فُعّلت لدقائق عدة، فيما تتابع السلطات الإيرانية الأمر لتحديد مصدر الأصوات والانفجارات.
