الأربعاء 2026-06-10 07:58 ص

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية في البحرين

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية في البحرين
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية في البحرين
 
الأربعاء، 10-06-2026 07:03 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، شن هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة أميركية في البحرين.اضافة اعلان


وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجمات الأميركية ألحقت أضراراً ببرج اتصالات في سيريك، ودمرت خزانَي مياه.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن الحرس الثوري أعلن استمرار الاشتباكات، محذراً من ردود فعل أكثر صرامة في حال استمرار العمليات الأميركية.

أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران، الثلاثاء، رداً على إسقاط إيران مروحية أميركية من طراز أباتشي، الاثنين، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على منصة إكس، إن القوات الأميركية بدأت "شن ضربات دفاعاً عن النفس ضد إيران في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، وذلك بتوجيه من القائد العام، رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي يوم أمس".

وأضافت: "تُعد هذه المهمة رداً متناسباً على عدوان إيراني غير مبرر".
 
 


gnews

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