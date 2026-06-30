الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية مسلحة

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الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية إرهابية تسللت عبر الحدود الشمالية الغربية، وكانت تعتزم تنفيذ عمليات تخريبية. اضافة اعلان





وقال إن قواته قتلت أربعة من عناصر الخلية الانفصالية في اشتباكات مسلحة دارت بالمناطق الجبلية في محافظة أذربيجان الغربية.



وحذر الحرس الثوري الجماعات الإرهابية والانفصالية من أن أي محاولات لتهديد الأمن في المنطقة ستواجه برد صارم وحازم من قواته.





